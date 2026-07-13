¿Los nombres de las calles van en mayúscula?

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Me consultaron sobre la forma en que se escriben los nombres de los signos zodiacales. Al respecto, la Real Academia Española ha indicado que deben escribirse con mayúscula inicial («Su signo es Aries»), a menos que se refieran directamente a las personas: «Ella es aries». Asimismo, se recomienda que el plural permanezca invariable: «los cáncer».

Por otro lado, suele haber duda sobre cómo escribir los nombres de las calles. El buen uso del español nos recuerda que los nombres propios de calles, barrios y otros espacios urbanos se escriben con mayúscula inicial, si bien la palabra genérica que los acompaña debe ir con minúscula: «la plaza Mayor», «la avenida 47», «la vía Panamericana». «Sin embargo, en denominaciones en las que aparece pospuesto, lo que suele ocurrir en nombres tomados o traducidos de otras lenguas, se escribe también con mayúscula: “la Sexta Avenida”, “Downing Street”, “Potsdamer Platz”», explica la misma obra.

Finalmente, así como puede ser confusa la diferencia entre «gobierno» y «Gobierno» (a la que me he referido en otras columnas), lo mismo puede suceder con «Policía» y «policía». Sobre esto, la Fundéu es clara: «“Policía”, con mayúscula, se refiere al cuerpo, y “policía”, en minúscula, a sus miembros». Es decir, lo primero es el nombre de la institución; lo segundo es un nombre común para referirse a los agentes. Aclara, además, que los complementos que pueda llevar el nombre, como «local», «militar», «secreta», etc., van en minúscula, «a menos que formen parte del nombre formalmente establecido del cuerpo, como ocurre en muchos países con “Policía Nacional”».

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn