¿Los nombres de pueblos indígenas van en mayúscula?

Varias noticias recientes dan pie para hablar de algunas claves de ortografía. Recordemos que los gentilicios se escriben en minúscula (jamás «Colombianos», a menos que sea el inicio de una oración o parte de un nombre propio, por ejemplo).

A la luz de la Ortografía, lo mismo aplica para los nombres de pueblos indígenas. Vale la pena recordar que se trata de nombres comunes, no de nombres propios, por lo que hablaríamos del «pueblo awá», el «pueblo zenú», por mencionar solo algunos. La Fundéu nos recuerda, además, que pueden tener formas en plural (se ha documentado tanto «wayuus» como «wayús» o «wayúes», por ejemplo).

No obstante, también hay que resaltar que, en un intento por reconocer y visibilizar pueblos históricamente discriminados, hay manuales que defienden la escritura en mayúscula.

Por otro lado y a propósito de la polémica por el uso de los burkinis en Francia, es preciso señalar que tanto «bikini» como «biquini» (de la que, junto con «burka», deriva la palabra en cuestión) son válidos, aunque el uso de la primera se considera mayoritario.

Finalmente, sobre el magnicidio de Shinzo Abe, no está de más recordar que «primer ministro» es una base pluriverbal (es decir, una expresión compuesta por más de una palabra); por lo tanto, el prefijo se escribe separado: «ex primer ministro», «super de moda» (sin tilde, por ser prefijo), etc. Alrededor de esa noticia también se habló de las reacciones de los «líderes de Occidente»: recordemos que, por tratarse de una región, no del punto cardinal, la palabra, en ese caso, se escribe en mayúscula.

