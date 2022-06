¿Los títulos se cierran con punto?

Hoy quiero referirme a algunas claves sobre títulos y titulares, pues en días recientes he notado varias prácticas: unas posibles y adecuadas, otras sencillamente no recomendables.

Lo primero es que los títulos, cuando aparecen solos o aislados (es decir, no integrados en un texto), nunca se cierran con punto (como el título de esta columna). Sin embargo, aunque pueda parecer extraño, la Academia ha explicado que es posible usar punto seguido entre un título y un subtítulo cuando este último es paralelo o explicativo. Pone como ejemplo «Cincuenta años de electricidad. Memorias de un ingeniero eléctrico». En cuanto al punto seguido en titulares de prensa, la Fundéu ha señalado que «no es muy frecuente […] pero no es imposible; depende en muchos casos del medio y de su libro de estilo».

Algo que sí es común en los titulares es la estructura con verbo elidido (es decir, no explícito). Como explica la Gramática, esto es frecuente en formaciones con los verbos «ser» o «estar»: «Néstor Lorenzo, nuevo técnico de la Selección». Sin embargo, también son posibles títulos como el siguiente: «Conciliado el proyecto de reforma tributaria». Pero ¿por qué no es necesaria la coma en ese caso? Por lo general, una frase como la anterior formaría parte de una oración absoluta: «Conciliado el proyecto de reforma tributaria, se fueron a descansar». No obstante, la misma Gramática explica que en los titulares de prensa se configura una situación casi excepcional en la que un enunciado como el propuesto tiene sentido de forma independiente.

