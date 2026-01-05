Logo El Espectador
Gazapera

Más novedades del diccionario: «cartuchera» y «pluscuamperfecto»

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
05 de enero de 2026 - 05:05 a. m.

Un par de novedades más de la actualización del Diccionario de la lengua española (DLE) recién lanzada. «Pluscuamperfecto» dejó de referirse exclusivamente al pretérito que sirve para hablar de un hecho ocurrido antes de otro también situado en el pasado («Cuando me fui a dormir, ya había amanecido»). Entró como ‘perfecto en grado sumo’ y, por lo mismo, se registró en conjunto con el femenino «pluscuamperfecta». De esta manera, se documenta prácticamente el mismo significado de la expresión original en latín, «más que perfecto».

También ingresó al repertorio el adjetivo «prémium», y creo que lo hizo de forma tardía,...

