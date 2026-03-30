Más sobre «cartel» o «cártel»

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A raíz de la columna anterior, llegaron comentarios sobre la pronunciación de la palabra «cartel». Acerca de la acepción que hace referencia a una organización ilícita, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) nos recuerda que proviene del alemán «Kartell», que se pronuncia con acento en la última sílaba [kartél]. En inglés, como la mayoría de los sustantivos, el acento está, en cambio, en la primera [kártel]. «En español son válidas tanto la acentuación etimológica aguda cartel (pl. carteles), mayoritaria en el conjunto del ámbito hispánico, como la llana cártel (pl. cárteles), si bien se recomienda la primera», indica el DPD. Recordemos, además, que en la adaptación de extranjerismos no siempre la pronunciación en español se corresponde con la de la palabra en su lengua de origen. Podemos poner como ejemplo «jersey», que en español se pronuncia como palabra aguda (acento en la última sílaba), pese a que en inglés la misma voz tiene el acento en la primera.

Quisiera, por otro lado, traer algunas de las recomendaciones en las que insistió recientemente la Fundéu a propósito de Semana Santa. Recordemos que, como en todo, los nombres propios van con mayúscula inicial y los nombres comunes, con minúscula. Así, los nombres de las festividades o periodos litúrgicos, por ser nombres propios, irían así: «Cuaresma», «Semana Santa», «Jueves Santo», «Domingo de Resurrección», «Pascua», etc. Otros, por ser prácticas, ritos o referencias a episodios históricos relevantes, como «viacrucis», «misa», «eucaristía», «pasión» o «última cena», se consideran nombres comunes, por lo que irían con minúscula inicial.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn