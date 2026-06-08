¿«Mundial» se escribe con mayúscula inicial?

“Tanto «mundial de fútbol» como «Mundial de Fútbol» son válidos”: Gazapera Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR

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El próximo jueves se inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026, denominación oficial del torneo. Estaré dejando en esta columna algunas recomendaciones para hablar o escribir sobre ella. La primera tiene que ver precisamente con el nombre: considero que tanto «mundial de fútbol» como «Mundial de Fútbol» son válidos. Si bien este último no es el nombre oficial, es indiscutible que el campeonato también es conocido de esa manera; me atrevería a decir que es una forma incluso más común que el nombre oficial. De hecho, en el «Corpus del Español del Siglo XXI», el conjunto «Mundial de Fútbol» es seis veces más frecuente que «Copa Mundial de la FIFA». «Mundial», a secas, en mayúscula, creo que también es correcto si lo vemos como una forma abreviada del nombre oficial. Si opta por el nombre oficial completo, recuerde que «FIFA» va todo en mayúsculas: en español, las siglas que se tienden a escribir solo con la primera letra en mayúscula son aquellas que se pueden pronunciar (lo que se cumple en este caso) y las que tienen cinco letras o más (lo que no se cumple en este caso).

Adicionalmente, «mundial de fútbol» también sería válido teniendo en cuenta, por un lado, que «fútbol» es un sustantivo común y, por otro, que el Diccionario de la lengua española define «mundial», en su tercera acepción, como ‘Campeonato en que pueden participar todas las naciones del mundo’. Es decir, también es un sustantivo común. En el «Corpus», además, «mundial de fútbol» es la tercera forma más frecuente: sin duda, está asentada.

¿Qué han dicho organizaciones como la Fundéu? Mientras que para el Mundial de Rusia recomendaban «Mundial» con mayúscula, para 2022, en Catar, se decantaban ya por la grafía en minúscula. En todo caso, lo importante, como siempre, es unificar: si opta por una forma, sosténgase en ella.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn