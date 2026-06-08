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¿«Mundial» se escribe con mayúscula inicial?

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María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
08 de junio de 2026 - 05:05 a. m.
“Tanto «mundial de fútbol» como «Mundial de Fútbol» son válidos”: Gazapera
“Tanto «mundial de fútbol» como «Mundial de Fútbol» son válidos”: Gazapera
Foto: EFE - STEPHEN BRASHEAR
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El próximo jueves se inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026, denominación oficial del torneo. Estaré dejando en esta columna algunas recomendaciones para hablar o escribir sobre ella. La primera tiene que ver precisamente con el nombre: considero que tanto «mundial de fútbol» como «Mundial de Fútbol» son válidos. Si bien este último no es el nombre oficial, es indiscutible que el campeonato también es conocido de esa manera; me atrevería a decir que es una forma incluso más común que el nombre oficial. De hecho, en el «Corpus del Español del Siglo XXI», el conjunto «Mundial de Fútbol» es seis veces más frecuente que «Copa Mundial de la FIFA». «Mundial», a secas, en mayúscula, creo que también es correcto si lo vemos como una forma abreviada del nombre oficial. Si opta por el nombre oficial completo, recuerde que «FIFA» va todo en mayúsculas: en español, las siglas que se tienden a escribir solo con la primera letra en mayúscula son aquellas que se pueden pronunciar (lo que se cumple en este caso) y las que tienen cinco letras o más (lo que no se cumple en este caso).

Adicionalmente, «mundial de fútbol» también sería válido teniendo en cuenta, por un lado, que «fútbol» es un sustantivo común y, por otro, que el Diccionario de la lengua española define «mundial», en su tercera acepción, como ‘Campeonato en que pueden participar todas las naciones del mundo’. Es decir, también es un sustantivo común. En el «Corpus», además, «mundial de fútbol» es la tercera forma más frecuente: sin duda, está asentada.

¿Qué han dicho organizaciones como la Fundéu? Mientras que para el Mundial de Rusia recomendaban «Mundial» con mayúscula, para 2022, en Catar, se decantaban ya por la grafía en minúscula. En todo caso, lo importante, como siempre, es unificar: si opta por una forma, sosténgase en ella.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Por María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Periodista e historiadora. Es editora de la sección Internacional, directora editorial de Impacto Mujer y columnista de la Gazapera, en El Espectador.@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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Luis Arturo de la rosa(52359)Hace 13 horas
En consecuencia con su explicación: «En español, las siglas que se tienden a escribir solo con la primera letra en mayúscula son aquellas que se pueden pronunciar (lo que se cumple en este caso)», Fifa se escribiría así y no como usted lo escribió: FIFA; quedé confundido, María Alejandra.
  • Luis Arturo de la rosa(52359)Hace 7 horas
    Sí Fcardona, lo entiendo; pero en la explicación de Alejandra no es claro. Les pregunté a cinco jóvenes en bachillerato aún, entre ellos una nieta, y todos entendieron el texto y escribieron Fifa. Gracias y saludos, Fcardona.
  • Fcardona(28018)Hace 9 horas
    Se deben cumplir las dos: que se pueda pronunciar y que tenga cinco o más letras.
Atenas (06773)Hace 14 horas
Ma.A., a mi juicio, por reverencial respeto a ese torneo q’ recoge o capta la mayor atención del orbe, y hoy identificado como el deporte de las más grandes multitudes, tengo definido pa mí llamarlo Mundial de Fútbol, con mayúsculas iniciales pues bien merecido lo tiene. Mas, de otro lado y con minúscula, llamo mundial a lo asustado q’ están el ojisapo, el carecrimen y el petrismo con la derrota en 1ª vuelta, y un simple caso lo demuestra: los mamertos opinadores de EE están frenéticos.Atenas
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 14 horas
Así es, Alejandra. Tal como quitarle la tilde al adverbio sólo, que quedó opcional.
juan valderrama(5824)Hace 14 horas
En la vieja escuela, las siglas que se pueden leer, no deletrear, con más de tres, no de cinco letras, van el altas y bajas= ) Fifa. Lo que se refuerza con aquello de la limpieza tipográfica. Y, más aún, con aquello de María Moliner acerca del valor reverencial de la mayúscula.
juan valderrama(5824)Hace 14 horas
En la vieja escuela, las siglas que se pueden leer, no deletrear, con más de tres, no de cinco letras, van el altas y bajas= ) Fifa. Lo que se refuerza con aquello de la limpieza tipográfica. Y, más aún, con aquello de María Moliner acerca del valor reverencial de la mayúscula.
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