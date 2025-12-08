Logo El Espectador
Gazapera

No hay que abusar de las comillas

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
08 de diciembre de 2025 - 05:05 a. m.

Hoy quisiera referirme a varios casos en los que comúnmente se cree que las comillas son adecuadas, pero no lo son. Ocurre, por ejemplo, en nombres de operativos militares. Al respecto, a propósito de la reciente campaña militar de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe, la Fundéu señaló que en «operación Lanza del Sur» la palabra «operación» va en minúscula por ser un término genérico, mientras que las palabras significativas en la denominación específica llevan mayúscula inicial: «Lanza del Sur». No es necesario ningún otro resalte, como comillas o cursiva.

Por la época, también es usual hablar de destinos turísticos y, por...

Por María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Periodista e historiadora. Es editora de la sección Internacional, directora editorial de Impacto Mujer y columnista de la Gazapera, en El Espectador.
