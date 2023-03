No, la tilde no volvió a «solo» (2.ª parte)

Después de la columna anterior, me pidieron exponer mejor lo dicho por la Real Academia Española (RAE) sobre el supuesto regreso de la tilde al adverbio «solo». La tarea la hizo la propia RAE, que luego del último pleno, y como consecuencia de la confusión que causó el asunto, explicó lo sucedido.

Como ya se había dicho, se trata de un cambio que vendrá en la reedición del Diccionario panhispánico de dudas. Consiste en agregar a la redacción original el inciso «a juicio del que escribe», que no modifica en nada lo establecido en la Ortografía de la lengua española de 2010. En resumen, sigue siendo «obligatorio escribir sin tilde el adverbio ‘solo’ en contextos donde su empleo no entrañe riesgo de ambigüedad», según la RAE. Es opcional «en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entrañe riesgo de ambigüedad».

¿Por qué? Básicamente porque, para que haya tilde diacrítica (como la que se reclama en este caso), es necesario que las palabras en cuestión se pronuncien distinto. En «El café es para él», la carga tónica en el artículo «el» no es igual a la del pronombre «él». Dado que «solo» (adjetivo) y «solo» (adverbio) se pronuncian igual —tal y como sucede con muchos otros homónimos que tienen distintas funciones gramaticales y cuya tilde diacrítica nadie reclama—, la tilde no es necesaria. Sin embargo, Santiago Muñoz, director de la RAE, explicó que, con la nueva aclaración, prevalece el criterio de la persona que escribe, por lo que no debería considerarse falta ortográfica si «solo» se tilda como consecuencia de que el autor o la autora del texto cree que hay ambigüedad.

Eso sí: dado que la misma regla aplica para los demostrativos «este», «ese» y «aquel», así como para sus formas en femenino y en plural, si usted tilda «solo» en casos de ambigüedad, también debería hacerlo con los demostrativos. Como dijo la asesora lingüística mexicana Paulina Chavira, eso es lo mínimo que se busca en un texto: que haya «unidad en las decisiones ortográficas que se toman».

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn