No va coma después de «pero»

A pesar de que «pero» y «sin embargo» muchas veces se usan como intercambiables, no están sometidos a las normas de ortografía de la misma manera. La razón es que, si bien ambos tienen un sentido adversativo, el primero es una conjunción y el segundo es un conector. Por esto, aunque «sin embargo» suele ir seguido de coma (al que igual que otros adverbios o expresiones adverbiales, como «no obstante», «por lo tanto», etc.), no pasa lo mismo con «pero», ni siquiera cuando se introduce una pregunta o una exclamación. «Pero ¿cómo lo vamos a resolver?» sería una forma correcta. Ocurre igual con otras conjunciones, como «porque»:...