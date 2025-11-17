Otra forma de usar «por qué»

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las diferencias entre «porqué», «por qué», «porque» y «por que» las he abordado antes en esta columna. No está de más recordarlas rápidamente. «Porqué», en primer lugar, es un sustantivo que funciona como sinónimo de «razón» o «motivo»; en consecuencia, puede ir en plural: «los porqués». «Por qué», por otro lado, es la unión de la preposición «por» y el interrogativo «qué», generalmente usada para plantear preguntas. La conjunción «porque» funciona para introducir una explicación, así que es semejante a «puesto que» o «debido a que». «Por que» (separado y sin tilde) también puede ser válido en casos como «Vela por que esté bien».

En días pasados me encontré con un uso que me causó duda: «muchos por qués», en referencia a «muchas preguntas». Sin embargo, de las opciones mencionadas en el párrafo anterior, la única que tiene plural (por ser sustantivo) es «porqué». ¿Cómo escribir, entonces, la frase en cuestión? Según la Fundéu, en ese caso, estamos usando la expresión de manera metalingüística, es decir, no estamos utilizando «por qué» para plantear una pregunta, sino para hablar de su existencia como conjunto de palabras. Por esta razón, continúa la Fundéu, «se mantiene invariable como locución y se escribiría en cursiva», es decir, «muchos por qué». Lo mismo sucedería con el resto de las conjunciones y preposiciones (que, por su naturaleza, no tienen plural): «muchos por», «muchos qué» o «muchos porque». No quisiera dejar de anotar que las comillas también son válidas para marcar usos metalingüísticos (como ocurre en prácticamente todas las entregas de esta columna, por ejemplo).

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn