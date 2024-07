Otra vez el prefijo «ex-»

“La forma adecuada para referirse a alguien que ya no está en ese cargo es «ex primer ministro»”: María Alejandra Medina, gazapera Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Las elecciones en Reino Unido han llevado no solo a hablar del nuevo primer ministro, sino de los anteriores. Es momento, entonces, de recordar algunas pautas sobre el uso de los prefijos.

Si bien, por regla general, el prefijo va pegado al término que acompaña, cuando dicha base tiene varias palabras hay una excepción: el prefijo debe separarse. «Presidente», por ejemplo, es una sola palabra, por lo que una forma prefijada correcta sería «expresidente». Sin embargo, «primer ministro» o «primera ministra» tiene dos palabras: cada una por separado no tiene sentido. Así, la forma adecuada para referirse a alguien que ya no está en ese cargo es «ex primer ministro» o «ex primera ministra». Lo mismo ocurre con «ex primera dama», un dato que puede servir ahora que se habla de Michelle Obama como posible competencia de Donald Trump.

Finalmente, quisiera referirme a una expresión muy común, sobre todo en textos escritos: «si bien». Hay que tener presente que esta locución se utiliza prácticamente de la misma forma que «aunque». Ambas tienen una función conjuntiva, es decir, de unir. Por lo anterior, no es adecuado separar «si bien» de la frase que introduce: «Si bien me gusta el chocolate, en este momento no me apetece». El error común sería escribir una coma entre «si bien» y «me gusta». Dicha separación solo sería correcta si precediera a un inciso (como lo hice al principio de esta columna: «Si bien, por regla general, el prefijo…»).

