¿Usted dice «páginas web» o «páginas webs»? Aunque la primera opción puede sonar más familiar, lo cierto es que la segunda no solo se usa, sino que es correcta.

El Diccionario panhispánico de dudas explica que los plurales de sustantivos y adjetivos terminados en consonantes distintas de «-l», «-r», «-n», «-d», «-z», «-j», «-s», «-x» y «-ch» se forman con «s». Es el caso de «chips», por ejemplo. En el mismo grupo entraría la terminación que nos ocupa, en «-b», como ocurre también con «esnobs». La palabra «club» es una excepción interesante, al permitir tanto «clubs» como «clubes». Estas voces, además, son préstamos de otras lenguas que, en general, integrados al español, también hacen su plural con «s» cuando acaban en consonantes distintas de «-n», «-l», «-r», «-d», «-j», «-z» («airbags», «clósets», «robots», entre otras). En todo caso, a través de sus redes sociales, la Real Academia Española ha explicado que, «aunque es frecuente y válido el plural invariable (“páginas web”), se recomienda el plural “webs”: “páginas webs”».No quisiera dejar de hacer una mención a la palabra del año del diccionario de Cambridge. Se trata del adjetivo «parasocial»: ‘Que implica o se relaciona con una conexión que alguien siente entre sí mismo y una persona famosa que no conoce, un personaje de un libro, película, serie de televisión, etc., o una inteligencia artificial’.Según Colin McIntosh, editor jefe del Cambridge Dictionary, la palabra «es interesante desde el punto de vista lingüístico porque ha transicionado de un término académico a uno utilizado por la gente común en sus publicaciones de redes sociales. Y también captura el “zeitgeist” (espíritu) de 2025, mientras la fascinación del público con las celebridades y sus estilos de vida alcanza nuevas cotas».

