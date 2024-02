Palabras que (no) existen

Puedo parecer un disco rayado al volver sobre las consideraciones en torno a la frase «Esa palabra no existe». Justo en días recientes, en redes sociales, escuché a la asesora lingüística mexicana Paulina Chavira reiterar que las palabras existen mientras las podamos pronunciar y ―como comunidad― las entendamos. Eso.

Un caso supercomún es el de «jalar». Más de una vez he oído a alguien corregir el uso de ese término porque «no existe». Pero no solo está registrado, por ejemplo, en el Diccionario de la lengua española (DLE), como coloquial de «halar», sino que, así no lo estuviera, sabemos perfectamente a qué hace referencia dicho verbo. Fuimos nosotros mismos los que transformamos la «h» muda en «h» aspirada, y así quedó sellado gráficamente.

Hace poco también escuché «peritazgo», y me quedé pensando si acaso no es mejor «peritaje». Pues, aunque no encontrarán esa entrada en el DLE, otras obras, como el Diccionario de americanismos, sí han documentado dicha forma como equivalente de «peritaje» en países como Colombia y Ecuador.

Pero, incluso, hay palabras que existen y que no están en ninguno de esos repertorios, como «guianza»: ¿acaso no es «guía», y ya? La Real Academia Española ha documentado la extensión del uso de «guianza» en «zonas de América, especialmente Colombia», como «acción y efecto de guiar». Hasta se registra, en otros lugares, el uso de «guiamento», que, por lo menos a mí, ya no me resulta familiar, ¿y a ustedes?

