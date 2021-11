¿«Payasito» o «payacito»?

De la columna pasada quedaron pendientes algunas precisiones gramaticales y ortográficas sobre los diminutivos. Primero hay que decir que para formarlos en ocasiones es necesario usar interfijos, es decir, elementos adicionales que se ubican en el interior de la palabra, precisamente para modificar el sentido. Por ejemplo, en «panecito» (caso de la columna anterior) se agrega «-ec-» entre la parte principal y el sufijo diminutivo «-ito». A veces, se necesita solo la «-c-», como en «pancito», «colorcito», etc.

En general, entonces, es posible concluir que los diminutivos se forman, al menos, con una «-c-». Esto aplica también para las palabras que en su terminación llevan una «z»: de «pez», «pececito»; de «taza», «tacita»; de «cerveza», «cervecita», etc.

La excepción, no obstante, es cuando la palabra principal lleva una «s» en su terminación y el diminutivo se forma directamente agregando «-ito», «-ita», etc., sin interfijo. Por ejemplo: de «payaso», «payasito»; de «casa», «casita»; de «Inés», «Inesita», etc.

Un caso como «gris» puede ser interesante, pues, si bien termina en «s», su diminutivo se forma con interfijo, que recordemos suele ser «-c-» o «-ec-». Obtenemos, entonces, «grisecito».

También puede surgir la duda sobre los diminutivos en plural: ¿de «pies» sería «piesitos», teniendo en cuenta que, al parecer, se forma sin interfijo? Pues la respuesta es no, debido a que el plural recae sobre el diminutivo «piecito». Por ende, sería «piecitos» (o «piececitos»).

