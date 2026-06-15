«Penal», «pénalti», «penalti» o «pena máxima»

“Lo adecuado es emplear las adaptaciones «penalti» o «pénalti» (dependiendo de cómo la pronuncie usted)”: María Alejandra Medina C. Foto: EFE - CARLOS RAMIREZ

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Quisiera empezar con una aclaración sobre la columna pasada: en referencia a «FIFA», dije que, en español, las siglas que se tienden a escribir solo con la primera letra en mayúscula son aquellas que se pueden pronunciar y tienen cinco letras o más. La forma en que lo planteé inicialmente era ambigua. Para que no haya lugar a duda, la tendencia a la lexicalización implica ambas condiciones (que sean pronunciables y que tengan cinco letras o más).

En cuanto a recomendaciones que pueden ser útiles en estos días de Mundial, conviene insistir en que tanto los días de la semana como los meses se escriben con minúscula inicial. En las abreviaturas «a. m.» y «p. m.», que se usan en el sistema de doce horas, cada letra representa una palabra abreviada, razón por la cual cada una necesita un punto y separarse con espacio de los demás elementos (al dejar «a.m.» y «p.m.» sin espacio, realmente estamos escribiendo dos palabras pegadas).

Retomo dos recomendaciones que dio la Fundéu a propósito del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. La primera, en referencia a la pena máxima o penal: lo adecuado es emplear las adaptaciones «penalti» o «pénalti» (dependiendo de cómo la pronuncie usted). No se recomienda la forma inglesa «penalty». Finalmente, «los nombres alternativos por los que se conoce a las selecciones se escriben con mayúsculas en los términos significativos, como señala la ortografía académica, y sin comillas ni cursiva: la Albiceleste (Argentina), la Roja (España)…», indica la fundación.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn