¿Por qué defender «los niños y las niñas»?

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Hace algunos años dediqué una serie de columnas al lenguaje no sexista. Hoy quisiera rescatar o recordar algunas anotaciones, a propósito de la instrucción en una regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de excluir la palabra «niñas» de «niños, niñas y adolescentes». Primero, es cierto que instituciones como la Real Academia Española (RAE), en general, no recomiendan desdoblamientos como «los ciudadanos y las ciudadanas», pues los considera contrarios a la economía del lenguaje. Nada más que eso. Es decir, no los tacha de incorrectos: simplemente los desaconseja. Por otro lado, informes de la propia RAE han reconocido que hay situaciones en las que el masculino genérico (como «niños» para referirse a los niños y las niñas) se queda corto. Podemos citar el clásico ejemplo de los testamentos en los que era –¿o es?– necesario hacer explícito que una herencia queda para «los hijos y las hijas», en un mundo en el que hasta hace muy poco las mujeres no gozaban de igualdad de derechos patrimoniales. Además, la RAE también ha admitido que hay contextos o mensajes en los que la mención explícita de ambos géneros es «relevante». Y creo que el caso que nos ocupa encaja perfectamente ahí: en un país en el que el 80 % de las personas menores de 18 años que son víctimas de algún tipo de violencia son niñas y adolescentes mujeres (y que hay realidades que las afectan particular o exclusivamente a ellas, como las uniones tempranas o la mutilación genital femenina), dejar de visibilizarlas en el lenguaje institucional no será económico, justo ni sensato.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn