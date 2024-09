¿Por qué se dice «anduve» y no «andé»?

«Andar» es un verbo que se usa con frecuencia, pero por su naturaleza irregular no se hace siempre de forma correcta. Es común escuchar o leer frases como: «Yo andé con ella», «Andaste en contravía», etc., como si se tratara de cualquier verbo regular terminado en «-ar». Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se trata de un verbo que en el pretérito simple del indicativo y el imperfecto del subjuntivo toma la forma irregular «anduv-»: «Yo anduve con ella» o «Anduviste en contravía», en el caso del pasado, o «No creí que anduvieras tan mal», en el caso del subjuntivo.

El Diccionario panhispánico de dudas es enfático en que esas son las únicas formas admitidas hoy en la norma culta. «Así pues, no se consideran correctas las formas de estos tiempos con la raíz regular “and-”: “andé”, “andaste”, “andara”, “‍andase”, “‍andaras” o “andases”, etc.», señala.

No obstante, la misma Real Academia Española ha reconocido en sus redes sociales que «es cierto que es un verbo cuyo paradigma experimenta ya una fuerte tendencia a la regularización, al menos en España». ¿Qué opinan de esto?

Finalmente, me consultaron si, debido a que en inglés el nombre «Kamala» se pronuncia como palabra esdrújula, debería adaptarse al español como «Kámala». La respuesta es que seguramente no, pues, por lo general, solo se adaptan al español algunos nombres propios, como los de la realeza o los que provienen de otros alfabetos, que no es el caso.

