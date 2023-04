¿Por qué se dice «y hiere» y no «e hiere»?

A raíz de un titular, me preguntaron si la frase «y hiere» es correcta. Dado que en español la «h» no representa ningún sonido y que la conjunción copulativa «y» cambia por «e» cuando se usa antes de una palabra que comienza con el sonido de la «i», ¿no debería ser «e hiere»? La respuesta es no, pues la regla tiene excepciones. Por ejemplo, la conjunción «y» se conserva de esa manera cuando la «i» en la sílaba inicial de la siguiente palabra se une a otra vocal y forman un diptongo (dos vocales distintas y consecutivas que se pronuncian en la misma sílaba). Por eso, «y hiere» es correcto. Caso distinto es, por ejemplo, el de «mamá e hija», pues ahí no hay diptongo.

Otra excepción en la que la conjunción se mantiene como «y» a pesar de estar delante de una palabra que comienza con «hi-» es cuando la «h» no es muda —sino aspirada—, por ejemplo, en «Bill y Hillary Clinton».

Por otro lado, la academia española de la lengua ha explicado que si la palabra que sigue a la conjunción «y» es una voz extranjera que mantiene el sonido de la «i» en su inicio, aunque gráficamente no comience con «i-» o con «hi-», el cambio por la forma «e» debe hacerse: «Deme su teléfono e “e-mail”», por ejemplo. En cambio, si la palabra empieza con «i-», pero no se mantiene el sonido vocálico que tiene esa letra en español, la conjunción se conserva como «y»: «Arkansas y Iowa», si la última se pronuncia como [áiowa].

