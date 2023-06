«Previo»: ¿adjetivo o adverbio?

«Previo» es adjetivo. El Diccionario de la lengua española lo define como «Anticipado, que va delante o que sucede primero». Sin embargo, su uso como adverbio, acompañado de la preposición «a», está cada vez más extendido, sobre todo en los medios de comunicación. «La artista se presentará previo al partido» o «Lo que dijo la congresista previo al debate» son el tipo de ejemplos que fácilmente se pueden encontrar. Es evidente que se usa de la misma forma que «antes de».

El modo en cuestión ha sido documentado por la Real Academia Española (RAE), que «desaconseja su uso en la lengua cuidada». La Fundéu (que es asesorada por la RAE), parece, no obstante, un poco más flexible: «Aunque en principio “previo” es solo adjetivo, por lo que debería acompañar a un sustantivo y concordar con él, es posible emplearlo también como adverbio, al igual que ocurre con otros muchos adjetivos».

Sobre lo que dice la Fundéu, columnas anteriores han abordado otros ejemplos, como el de «literal» (adjetivo que se usa como adverbio en lugar de «literalmente») o «natural». La tendencia es innegable y, en general, hay que decir que no se considera inválida.

Quisiera, por último, insistir en algo: los monosílabos no se tildan. Recuerdo esto porque es frecuente encontrar tildada la palabra «crio» (pretérito del verbo «criar» en tercera persona singular). No hay que olvidar que una vocal cerrada sin carga tónica («i») seguida de una abierta («o») forman un diptongo, es decir, van en la misma sílaba, por lo que estamos frente a un monosílabo (que no se tilda).

