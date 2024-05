«Rey», «papa» y otras palabras que se escriben con minúscula inicial

“Sobre el aniversario de la coronación, también puede ser útil señalar que el artículo «el» antes de «Reino Unido»”: María Alejandra Medina, gazapera Foto: AFP - RICHARD POHLE

Hace un año exactamente, en el Reino Unido, fue coronado Carlos III. A propósito de esta fecha, no está de más recordar que «rey», como todos los cargos y dignidades, se escribe con minúscula inicial. De la misma manera sucede con «papa», el máximo jerarca de la Iglesia católica, palabra que, de forma errónea, suele escribirse con la primera letra en mayúscula. Aunque creamos que por respeto debe ser así, tengamos presente que eso y el criterio ortográfico no tienen nada que ver. Por cierto, «Iglesia» se escribe de esa forma al tratarse de la institución (no el lugar físico, por ejemplo).

Sobre el aniversario de la coronación, también puede ser útil señalar que el artículo «el» antes de «Reino Unido» es opcional: cuando ambas formas sean posibles, tanto «el Reino Unido» como «Reino Unido» son válidas.

Acerca de las mayúsculas, quisiera detenerme en otra regla, a partir de un error que vi en días recientes: aunque, en general, los artículos, conjunciones o preposiciones no forman parte de una sigla (es decir, no van en mayúscula), no es así para aquellas palabras que, según la Ortografía de la lengua española, tienen «carga significativa». Por eso, por ejemplo, en «Médicos Sin Fronteras» o en el nombre de la fundación «Juntos Se Puede», «Sin» y «Se», respectivamente, se escriben con mayúscula.

Como preparación para el fin de semana, no sobra lo siguiente: en «Día de la Madre», la preposición y el artículo se escriben en minúscula, así como la palabra «feliz» (a menos que sea la primera palabra de la oración): «Te deseo un feliz Día de la Madre».

