Bucharest (Romania), 11/01/2026.- A cat passes by a snow-covered car in a parking lot after a snowfall in Bucharest, Romania, 11 January 2026. The National Meteorological Administration (ANM) has issued several weather warnings as the country experiences a severe cold snap and widespread snowfall in its coldest January since 2019. (Rumanía, Bucarest) EFE/EPA/ROBERT GHEMENT Foto: EFE - ROBERT GHEMENT

Han sido días de intensas nevadas en Europa. Al respecto, puede surgir la duda sobre cómo conjugar el verbo irregular «nevar». El Diccionario panhispánico de dudas nos recomienda conjugarlo como «acertar». En ese sentido, en presente del indicativo, no se diría «Aquí neva», sino «Aquí nieva», por ejemplo. En el presente del subjuntivo es similar: «No creo que nieve». En prácticamente el resto de los tiempos verbales, las formas no llevan la «i»: «No nevó», «Ese día nevaba», «Dime si ha nevado», «Parece que nevará», «Creí que nevaría», etc.

Cambiando de tema, a propósito de las noticias en Venezuela, vale la pena recordar la diferencia entre «posesionar» y «posicionar». El primero es sinónimo de «investir», por lo que sería correcto decir que «Jorge Rodríguez posesionó a su hermana, Delcy». «Posicionar», por otro lado, significa ‘poner algo o a alguien en una posición’: «Posiciona sus fichas en el tablero», nos da el Diccionario de la lengua española como ejemplo.

Otro par de verbos que resultan muy similares son «liberar» y «librar». Son sinónimos cuando tienen el sentido de «eximir», por ejemplo, de una tarea o un trabajo. Sin embargo, «liberar» también se usa como «libertar», es decir, ‘hacer que alguien o algo quede libre de lo que lo sometía u oprimía’. «Librar», en cambio, puede emplearse en el sentido de ‘realizar una batalla’, una de sus acepciones más utilizadas.

