¿Se dice «brasilero» o «brasileño»?

A propósito del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que resultó fallido, se conoció que el atacante es de origen brasilero. ¿O «brasileño»? Lo cierto es que ambos gentilicios han sido documentados e incorporados en distintos diccionarios. La primera opción, no obstante, es más común en América y, como nos recuerda el Diccionario panhispánico de dudas, probablemente proviene de la palabra portuguesa «brasileiro».

Sobre el mismo asunto, se informó que el intento de magnicidio ocurrió «a las afueras» de la residencia de la vicepresidenta argentina (recordemos: «vicepresidenta» va en minúscula, como todos los cargos, y en femenino, como es recomendado). No sobra decir que «afuera», en singular, funciona como adverbio; en plural, como sustantivo. En todo caso, es preciso señalar también que «en las afueras» es una forma igualmente adecuada.

Por otro lado, esta duda, que es recurrente, pero que realmente no debería tener demasiado fundamento: ¿hay alguna diferencia entre «hubiera» y «hubiese»? No mucha, pues ambas son formas adecuadas del pretérito imperfecto del subjuntivo. Sin embargo, se considera que ciertos contextos en los que se usa por cortesía no admiten la forma «-se». Esto es: «quisiera, por favor, un vaso de agua» se impone sobre «quisiese, por favor, un vaso de agua». Adicionalmente, se ha documentado el uso cada vez menor de la forma terminada en «-se».

Si llegó hasta aquí: gracias por leer. Durante el resto de septiembre esta columna se tomará una pausa por vacaciones.

