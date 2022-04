¿Se dice «glicemia» o «glucemia»?

Varias publicaciones que vi la semana pasada me llevan a tratar, de nuevo, el asunto de las palabras con más de una grafía y a recordar algunas sugerencias de redacción.

Lo primero se refiere a la palabra «glucemia» (de «glucosa»), que también se encuentra documentada como «glicemia». Ambas son válidas, algo igual que las formas prefijadas «hipoglucemia» e «hipoglicemia».

Lo segundo tiene que ver con el escándalo del momento en el mundo del entretenimiento: la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los Premios Óscar. Aunque la ceremonia ya pasó, el tema sigue en la agenda, por lo que no sobra recordar que, por formar parte de un nombre propio, tanto «Premios» como «Óscar» van en mayúscula. En español, además, esta última palabra debería tildarse para marcar el acento. No obstante, se recomienda que cuando se haga referencia a la estatuilla (un objeto, de nombre común) «óscar» se escriba con minúscula inicial.

Por otro lado, llegaron algunas sugerencias de lectores. Primero, la diferencia entre «rumorar» y «rumorear». Las dos son adecuadas; sin embargo, «rumorear» suele ser más común en España, mientras que «rumorar», según la Academia, está documentada en América principalmente.

Por último, me consultaron sobre la palabra «sumercé», que resulta de «su merced». Esa forma se ha asentado tanto que incluso ha sido documentada en el Diccionario de americanismos, en donde aparece como «forma de tratamiento que expresa afecto o respeto», usada, sobre todo, en el centro del país.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn