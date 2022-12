¿Se dice «Perú» o «el Perú»?

A propósito de la columna anterior sobre la diferencia entre «al norte» y «en el norte», me recordaron que algo similar sucede con «al interior» y «en el interior». Aunque ya me había referido a eso en otro texto, no está de más insistir en el uso adecuado de estas locuciones, que significan cosas distintas, pero son confundidas con frecuencia.

Mientras que «al interior» implica una idea de movimiento o dirección («viajó al interior del país»), «en el interior» funciona como el adverbio «dentro». No obstante, es común, sobre todo en los medios de comunicación, encontrarse con frases como «accidente al interior de una fábrica», «incendio al interior de una casa», etc.

Por otro lado, a propósito del golpe de Estado y posterior destitución del presidente en Perú, me preguntaron si es mejor referirse al país como «Perú» o «el Perú». Podría decirse, en primer lugar, que no es el único caso en el que el nombre existe con el artículo o sin él: lo mismo sucede con (la) Argentina, (la) India, (el) Canadá, (el) Japón, (los) Estados Unidos, entre muchos otros.

La Fundéu, por ejemplo, ha señalado que el asunto varía dependiendo del caso. Eso sí, ha advertido sobre el uso obligatorio del artículo en frases como «la Colombia que viví». Más recientemente, la academia de la lengua española ha documentado que la tendencia es a suprimir el artículo, sin que su uso deje de considerarse opcional. ¿Cómo dicen ustedes?

