¿Se dice «recuento» o «reconteo»?

A raíz de algunos hechos de la semana pasada llegaron varias consultas e ideas para desarrollar. La primera, relacionada con la polémica electoral del momento: ¿«recuento» o «reconteo»? Ambas son posibles. Mientras que «recuento» es la «acción y efecto de volver a contar algo», «reconteo» es una palabra prefijada y, por lo tanto, bien formada. Según la RAE (en Twitter), en América se ha documentado «reconteo» como equivalente de «recuento».

Siguiendo con los prefijos y dada la coyuntura, me he encontrado varias veces con la forma «possoviética», que parecería hacer caso a la regla de escribir el afijo pegado a su base y a la posibilidad de prescindir de la letra te en «post-». Sin embargo, en estos casos, es mejor no hacer esa omisión. «Postsoviética» es la forma recomendada.

Por otro lado, el ataque de un tiburón a un turista italiano en San Andrés llevó a la pregunta de si es mejor «pesca» o «caza» cuando de estos animales o de las ballenas se trata. De nuevo: las dos son adecuadas. Según la Fundéu, «con las ballenas los métodos son distintos a los de la pesca en general y más cercanos a los de la caza, lo que justifica el uso de ‘cazar’».

Y va la cuota impopular. La palabra «mayora», que le valió críticas a Francia Márquez, quien se refería a las mujeres mayores que merecen un respeto particular en ciertas comunidades, está en el Diccionario de la lengua española. Como señalamos en la edición digital de Impacto Mujer: «Al igual que muchas otras, como ‘generala’ y ‘jueza’, figura como ‘mujer de’ (‘mujer del general’, ‘mujer del juez’, etc.). No sobra recordar, entonces, que el uso y la cultura se terminan imponiendo a las normas […] no habría que descartar que un creciente reconocimiento a las ‘mayoras’ dentro de nuestra sociedad implique algún día una nueva acepción en los diccionarios».

