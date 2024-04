Si escribimos «pijama», probablemente lo estamos pronunciando mal

Aunque estamos acostumbrados a escribir «pijama», es poco probable que esa grafía se corresponda con la forma en que pronunciamos la palabra en cuestión. Lo cierto es que esta voz inglesa se ha adaptado al español como «pijama» (pronunciada con jota), un sustantivo masculino, pero también como «piyama», sustantivo femenino. Mientras que la primera pronunciación está más extendida en España, la segunda es más común en buena parte de los países de América, incluida Colombia. Por lo tanto, sería recomendable optar por la grafía «piyama», si esa es la forma en que la pronunciamos.

Algo similar ocurre con otros extranjerismos que en sus adaptaciones al español han mantenido grafías similares a las originales, aunque las pronunciaciones generalizadas no les correspondan, lo que ha resultado en baches entre la fonética y la ortografía. Es el caso, por ejemplo, de «emoji» o «júnior» (a los que me he referido en otras columnas). Tenemos, asimismo, el de «mánager». Si bien así se ha incluido en diccionarios como el de la Real Academia Española, no refleja la forma en que habitualmente se pronuncia dicha palabra (con ye, no con jota). Así, una de las opciones es mantener el extranjerismo crudo, «manager» en este caso, y marcarlo en cursiva o entre comillas. También sería posible optar por la forma «mánayer», que quizás luzca forzada, pero que ha sido documentada como propuesta (mas no en diccionarios como el mencionado). La Academia, en todo caso, para zanjar el asunto, recomienda usar otros equivalentes: «director/a», «gerente» («gerenta» también es válido), «representante», «agente», etc.

