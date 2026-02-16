¿Se escribe «siquiera» o «si quiera»?

Resume e infórmame rápido

Hoy quisiera hablar de algunas locuciones y verbos que suelen causar confusión. Para empezar: ¿se dice «un por ciento» o «uno por ciento»? Podríamos partir recordando que «uno» es un número cardinal («uno», «dos», «tres»…). Los ordinales, en contraste, son aquellos que nos indican el orden («primero», «segundo», «tercero»…). Dicho eso, el cardinal «uno» y sus compuestos solo se acortan a «un» cuando preceden a un sustantivo masculino. El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) nos pone como ejemplos «un libro», «veintiún soldados» o «ciento un opositores». Así, lo correcto sería «uno por ciento», pues la fórmula «por ciento» no es un sustantivo sino, precisamente, una locución compuesta por una preposición y un sustantivo. No obstante, cabe resaltar la existencia del sustantivo «porciento», equivalente a «porcentaje», el cual es de uso mayoritario. Según la misma obra académica, la forma minoritaria se ha documentado en algunos países de América, especialmente en el Caribe.

En días recientes, me consultaron también por la diferencia entre «siquiera» y «si quiera». El primero se usa principalmente como adverbio: «No toma siquiera sus propias decisiones». También sería válido «No toma ni siquiera sus propias decisiones», pues son formas generalmente intercambiables. «Si quiera» sería adecuado en oraciones como «No sé si quiera verme».

Finalmente, el influjo del sustantivo «línea» puede hacernos conjugar mal los verbos «alinear» y «delinear», entre otros similares. El DPD nos recuerda que cuando el acento recae en la raíz «aline-», son mayoritarias las formas en las que la vocal con el acento es la «-e-»: «alineo [alinéo]», «alineas [alinéas]», «alinea [alinéa]», «alinee [alinée]», etc. Desaconseja, por lo tanto, llevar el acento a la «i» (como sucede en «línea»).

