Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La guerra en Irán me había hecho aplazar algunas observaciones con relación a la noticia de la muerte de Nemesio Oseguera, alias el Mencho. En ese y otros contextos, ha sido frecuente leer «cártel», es decir, como palabra grave. Al igual que «fútbol» o «fríjol», es una voz que en español admite dos pronunciaciones: como grave (o llana) y como aguda. Mientras unas son más frecuentes en países como México («cártel», «futbol» y «frijol»), las otras lo son en lugares como Colombia. Como siempre, la recomendación es escribirlas de la manera en que efectivamente las pronuncien.

Por otro lado, había hecho el recordatorio de que los alias, en general, van sin comillas ni cursiva. La excepción es cuando van en medio del nombre de pila y el apellido, para distinguir el apodo o el alias de la denominación «real». Es importante señalar, como recuerda la Fundéu, que, en principio, en esos casos, lo apropiado son las comillas dobles (no sencillas).

Acerca de la columna que escribí sobre la diferencia entre «Kiev» y «Kyiv», me indicaron que decir «la invasión contra Ucrania» no es adecuado. El «Corpus del Español del Siglo XXI» la documenta como la tercera y menos común entre las formas utilizadas. Por encima están «invasión de» e «invasión a», las más recomendadas de acuerdo con la misma Fundéu. En ese sentido, no creo que se pueda censurar como incorrecta, si bien es la menos habitual.

Finalmente, escuché la oración «Estrenamos un nuevo programa». Podría surgir la duda de si se puede estrenar algo que no es nuevo. Al respecto, la Real Academia Española dice: «En algunos contextos, se emplea este verbo también cuando el sujeto usa por primera vez un objeto, aunque no sea nuevo, como en “Ayer estrené una camisa de segunda mano”. Se trata de un uso válido».

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn