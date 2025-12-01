Arruinando una canción de Fito Páez

“«En tiempos donde nadie escucha a nadie», dice uno de los versos de «Al lado del camino», de Fito Páez”: María Alejandra Medina C. Foto: AFP - BRIDGET BENNETT

«En tiempos donde nadie escucha a nadie», dice uno de los versos de «Al lado del camino», de Fito Páez. Aunque el adverbio relativo «donde» se usa para referirse a lugares, es común leerlo o escucharlo con antecedentes no locativos: «Un caso donde todas las partes ganan», «Un grupo donde prima la empatía», «Una época donde lo importante era el amor». En la canción de Páez ocurre varias veces.

Al respecto, la Real Academia Española ha advertido que «donde» se puede usar con un antecedente no locativo, «pero tiende a evitarse cuando el antecedente es temporal». Es decir, cuando hablamos de tiempo (un día, mes o año, una época, etc.), no es lo recomendable.

Al revisar la Nueva gramática de la lengua española, vemos que hay sustantivos no locativos que es posible interpretar figuradamente como nombres de lugar según el contexto. La obra pone como ejemplo: «El profesor nos permitía hablar y al final intervenía con una conclusión donde hacía gala de un gran criterio». Así, «conclusión», «relato», «temas», entre otros, pueden hacer las veces de un lugar. Ante la duda, inequívocamente podemos usar «en el que» o «en el cual», o sus variantes de género y número según la necesidad.

Para referirnos a un antecedente temporal, gramaticalmente siempre será mejor usar formas como «Una época en la que lo importante era el amor» o «En tiempos en los que nadie escucha a nadie», aunque arruinemos la canción.

