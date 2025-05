Sobre «americano» y «estadounidense»

“Titulares en inglés afirman que Robert Prevost es el primer papa «americano» («American» en inglés)”: María Alejandra Medina C. Foto: AFP - TIZIANA FABI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Finalmente supimos el nombre del nuevo papa y espero que las recomendaciones de las últimas semanas hayan sido útiles. No quisiera dejar pasar una más, que muy rápidamente nos recordó la Fundéu: si bien en muchas ocasiones los números romanos, como en «capítulo I», es posible leerlos como cardinales («capítulo uno») o como ordinales («capítulo primero»), «cuando se habla de reyes, pontífices o emperadores se leen generalmente como ordinales: Fernando VI (“Fernando sexto”, no “seis”)». No obstante, desde el número X, «lo habitual es que se lean como cardinales». Esa es la razón de que se pronuncie «León catorce», como en su momento también ocurrió con «Juan veintitrés» o «Benedicto dieciséis».

Por otro lado, con razón se formó polémica por los titulares en inglés que afirman que Robert Prevost es el primer papa «americano» («American» en inglés). Hay que recordar que en español existe la palabra «estadounidense», que es la aconsejable para referirse a las personas de Estados Unidos o lo relativo a ese país. Aunque el Diccionario de la lengua española, por ejemplo, registra «americano» como sinónimo de «estadounidense», otra obra académica, el Diccionario panhispánico de dudas, es contundente: «No debe olvidarse que “América” es el nombre de todo el continente y son americanos todos los que lo habitan». Al tiempo, es cierto que en inglés «American» es el gentilicio extendido entre los hablantes, si bien también existe la forma más precisa, pero menos común, «US-american».

Aprovecho para despedirme temporalmente de esta columna. Estaré unos meses de licencia, pero pronto nos leeremos de nuevo.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn