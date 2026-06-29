Sobre “Déjame saber” y “Hace sentido”

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Hoy quisiera referirme a un par de calcos del inglés que se han incorporado en nuestras conversaciones. Uno de ellos es «Me hace sentido» (o sus variaciones), en el que la expresión «hace sentido» se encuentra influida por «it makes sense», en inglés. Como explica la Real Academia Española, «en el español general culto, se emplea el verbo “tener”: “tiene sentido”», por lo que es la forma más aconsejable.

Por otro lado, tenemos «Déjame saber», calcado de «Let me know», también en inglés. Al igual que en el caso anterior, se trata de una construcción menos recomendada en comparación con el tradicional «Hazme saber» o «Házmelo saber». Según el Diccionario panhispánico de dudas, es una forma frecuente entre los hablantes caribeños. No obstante, resalta, «es mayoritario y preferible en todo el ámbito hispanohablante el uso de la construcción general en español “hacer saber”: “Gracias por hacérmelo saber”».

Finalmente, me pongo al día con una consulta que me habían hecho sobre el uso de las comillas. En esta columna utilizo principalmente las comillas angulares (« »), pues son las que en primera instancia se recomiendan para textos impresos en español. Sin embargo, debido al diseño de los teclados en nuestros computadores, en general, ha sido más sencilla la adopción de las comillas inglesas (" “). Estas, no obstante, se usan también en segundo orden de jerarquía, después de las españolas, al marcar un entrecomillado dentro de otro. En tercer o último lugar, están las comillas simples (’ ‘), cuyo uso en otros contextos está prácticamente restringido a encerrar significados en textos de carácter lingüístico.

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn