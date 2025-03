Sobre «gepetear» y otros neologismos

“Neologismos, como «taguear» o incluso «gepetear», están hoy en debate”: María Alejandra Medina, gazapera Foto: EFE - Rayner Peña R.

La palabra «tuitear» entró al Diccionario de la lengua española (DLE), el principal –aunque no el único– repertorio de nuestro léxico, hace más de 10 años. Si bien la plataforma de la que proviene (Twitter, ahora X) cambió de nombre, el uso del verbo ha trascendido. Otros neologismos, no obstante, han tardado más tiempo en ser documentados en la misma obra; por ejemplo, el muy común «guglear». Aunque todavía no ha ingresado, está contemplado en el «Observatorio de palabras» de la Academia. Pese a que esta fuente de consulta señala que esa sería la grafía «indicada» para el derivado formado a partir de «Google» y «-ear», advierte que «hoy sigue siendo más normal la construcción “buscar en Google”». No creo que sea así, al menos en el habla cotidiana. ¿Qué opinan ustedes?

No está de más recordar que el «Observatorio» es apenas un recurso, mas no una garantía de que una palabra entrará al DLE. Allí reposan, por cierto, otros neologismos, también del ámbito tecnológico, como «mutear», derivado del inglés «mute». «Se recomienda sustituirlo por verbos como “silenciar”. Para la acción contraria, se pueden usar expresiones como “reconectar el audio” o “reactivar el micrófono”». Como pasa con frecuencia, la extensión de las alternativas en español puede no ser muy atractiva para los hablantes.

Aunque no están en el «Observatorio», otros neologismos, como «taguear» o incluso «gepetear», están hoy en debate. En el primer caso, la recomendación sigue siendo optar por el equivalente en español «etiquetar», si bien «taguear» es un poco más corto, y eso, una vez más, puede favorecer su asentamiento. Sobre el segundo, la Fundéu ha comentado que se trata de un «neologismo válido que se emplea en ocasiones con el sentido de utilizar la aplicación ChatGPT». Cuénteme si usan alguno de estos.

