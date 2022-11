¿«Un ama de casa» o «una ama de casa»?

Me preguntaron si se dice «quedo pendiente» o «quedo al pendiente». Ambas formas son válidas. La academia española de la lengua ha documentado que la primera opción es la más común entre los hablantes, mientras que la segunda está asentada, sobre todo, en México. Algo similar ocurre con la locución «al cuidado». No solo es adecuada, sino que puede usarse en dos sentidos. El Diccionario panhispánico de dudas (DPD) pone el siguiente ejemplo: la oración «dejé a mi hermano al cuidado del negocio» es válida, al igual que «dejé el negocio al cuidado de mi hermano». La obra anota, sin embargo, la ambigüedad que puede surgir cuando se trata de seres animados: en «dejé al abuelo al cuidado del niño» no es claro quién cuida a quién, según el ejemplo del DPD.

La semana pasada, por otro lado, me volví a encontrar con la inquietud de si «un ama de casa», por ejemplo, es preferible por encima de «una ama de casa». Recordemos que el indeterminado «un» (apócope de «uno») suele unirse a sustantivos que comienzan con una «a» tónica. Así, «un ama» sería correcto. Sin embargo, «una ama» también es válido, si bien se considera menos frecuente. Y, aunque adoptar el artículo (o el indeterminado) en masculino es lo indicado, no lo es con demostrativos como «ese»: es decir, no sería correcto algo como «ese agua» (lo correcto: «esa agua»).

