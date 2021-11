¿“Vaya y negocee” o “vaya y negocie”?

A raíz de la columna de la semana pasada, llegaron sugerencias para abordar la conjugación de otros verbos, particularmente algunos terminados en «-iar» y «-ear» que pueden generar confusión.

Curiosamente, a veces se conjuga «negociar» como si terminara en «-ear»: «vaya y negocee», cuando lo correcto es «negocie» (conservando la «i» de la terminación). Lo mismo ocurre con «fotocopiar», que sencillamente se conjuga como el verbo «copiar» (que no nos despiste la suma del prefijo «foto-»).

Además, si bien es más común en el habla cotidiana que en la escritura, podemos encontrar algo como «me pelié con mi novio». Sabemos que lo adecuado es «me peleé» (conservando la «e» de la terminación del infinitivo).

Sobre otra sugerencia, que recibí hace unas semanas: la diferencia entre pedir y presentar u ofrecer disculpas, un debate con hinchada propia. En esto, me quedo con la explicación de la Fundéu que, básicamente, nos sugiere no ver polémica donde no la hay. Ambas opciones son válidas, pues «disculpar» a veces funciona como «perdonar» («perdone/disculpe la molestia», ¿verdad?).

El asunto con «perdonar», por otro lado, creo que es inconfundible, pues el «perdón» es algo que se pide o se concede, y en ningún caso esas dos cosas son equivalentes.

