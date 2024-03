¿«Vía crucis» o «viacrucis»?: ortografía de la Semana Santa

Se inició la Semana Santa, por lo que puede ser útil señalar algunas claves de redacción. Ya lo hizo la Fundéu hace unos días, cuando nos recordó que los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de los periodos litúrgicos o religiosos se escriben con mayúscula inicial. Tenemos, por ejemplo, «la Cuaresma», «la Pascua» y, por supuesto, la «Semana Santa». En cambio, tanto «vía crucis» como «viacrucis», ambas formas válidas, deben ir en minúscula (salvo que «vía» o «viacrucis» sean la primera palabra de la oración, por supuesto).

Otra recomendación que considero útil está relacionada con lo que llaman «denominaciones frecuentes», como «Domingo de Ramos», «Domingo de Resurrección», «Jueves Santo», «Viernes Santo», entre otros. Aunque generalmente los días de la semana llevan minúscula inicial, en estos casos es distinto por tratarse de nombres de festividades.

Aprovecho para referirme, en general, a una imprecisión frecuente: omitir la coma en fechas como «Este lunes, 25 de marzo». Aquí estamos ante una aposición explicativa, es decir, podríamos prescindir de la información que va después de la coma (que es una mera explicación o información extra) y no dejaría de ser cierto que hablamos de este lunes. Sin embargo, cuando se trata de una aposición especificativa, la coma no es adecuada, pues, como su nombre lo indica, es necesario especificar de inmediato a qué día me refiero, para evitar confusiones: «Venezuela irá a elecciones el domingo 28 de julio». Si pusiera la coma, daría a entender que «28 de julio» es el próximo domingo, lo que, claramente, no es la intención.

