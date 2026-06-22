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¿«Voleo» o «boleo»?

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María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera
22 de junio de 2026 - 05:04 a. m.
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«¿Mucho voleo?» o «¿Mucho boleo?». En Colombia, usamos ese sustantivo como sinónimo de «trajín», «ajetreo» o «trabajo». Sin embargo, es posible encontrar ambas grafías. Espóiler: las dos son correctas. Podríamos enredarnos mirando las varias acepciones que «bolear» y «volear» tienen en el Diccionario de la lengua española (DLE), pero el Diccionario de americanismos nos simplifica la tarea. Este define «voleo» como ‘Trabajo, ocupación’, mientras que a «boleo» lo desarrolla como ‘Trabajo o actividad que implica ir de un lado para otro’. De ambos, documenta el uso en Colombia. Es un caso similar al de «embolatar» y «envolatar», que ya había abordado en esta columna (ambas palabras son válidas).

Como estamos en días de Mundial, también puede surgir la duda de si se escribe «de volea» o «de bolea». En ese caso, creo que la primera forma es la más adecuada, pues el DLE la define como equivalente de «voleo» y a este como ‘Golpe dado en el aire a algo antes de que caiga al suelo, y, en especial, golpe que se da a la pelota antes de que haga bote’. «Bolear», no obstante, hace referencia a ‘Arrojar la bola en cualquier juego en que se la utilice’.

Finalmente, a propósito de la temporada de vacaciones, en la que seguramente muchas personas saldrán de viaje, puede ser útil recordar que la voz francesa «souvenir» se ha adaptado al español como «suvenir». Su plural, como el de muchos extranjerismos, se forma con «-es»: «suvenires».

mmedina@elespectador.com

@alejandra_mdn

María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Por María Alejandra Medina Cartagena, Gazapera

Periodista e historiadora. Es editora de la sección Internacional, directora editorial de Impacto Mujer y columnista de la Gazapera, en El Espectador.@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
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DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 41 minutos
A Oviedo hay que darle el crédito con volanteo y periodicazo.
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