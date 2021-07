Nunca, jamás, en ningún caso, se dice «han habido»

El verbo «haber» es uno de los que más usamos y, al mismo tiempo, uno de los que más causan confusión. La mayoría de los errores con este verbo son producto de desconocer su función como verbo impersonal, es decir, cuando no hay sujeto y simplemente se habla de la existencia o presencia de algo. En esos casos, el verbo siempre tomará la forma del singular, aunque el complemento sea plural. En «ha habido aciertos» y «hubo aciertos» (formas correctas), el verbo «haber» va en singular sin importar que «aciertos» sea plural, pues «aciertos» es un complemento (no un sujeto).

Para identificar un error, traigamos la frase al presente: «hay aciertos». Esa, en singular, es la única conjugación posible en presente («hayn» no existe). Así, «hubo aciertos» o «ha habido aciertos» también son las únicas posibles al referirnos a la existencia de «aciertos» en el pasado. Lo mismo sucede con «ojalá haya respuestas» (no «hayan»), «habrá sanciones» (no «habrán») o «había muchas personas» (no «habían»).

La conjugación en plural solo es adecuada cuando el verbo funciona como auxiliar de otro (de «decir» y «traer» en los siguientes ejemplos): «ustedes habían dicho que…», «ellos han traído buenas ideas», etc. Aunque podría decirse que «haber» funciona como su propio auxiliar en «ha habido aciertos», realmente seguimos hablando de la existencia de algo, en impersonal. La secuencia «han habido» nunca será correcta.

Por cierto, si usted quiere que le muestren algo o expresar que algo es obvio, lo que necesita es «a ver» y no «haber» (que solo, en infinitivo, no transmite nada).

No he olvidado que en la columna anterior prometí ahondar en las complejidades del lenguaje no sexista. Sin embargo, la semana pasada hubo tantos errores con el verbo «haber» en entrevistas radiales, y hasta en un trino del consejero presidencial para las comunicaciones, que fue irresistible escribir sobre esto.

mmedina@elespectador.com, @alejandra_mdn