La coma criminal

Esta podría haber sido mi primera columna. El error que me han pedido que aborde es tan común que no han sobrado (¿nunca sobrarán?) los esfuerzos para evitarlo o corregirlo. Está en todas partes y es tan desconcertante que tiene su propio nombre. Me refiero a la infame y escurridiza coma asesina o criminal.

Se trata de la que separa el sujeto del verbo y que, por lo tanto, trunca el desarrollo de la oración y le arrebata el sentido: «Los expertos, aseguran que...».

Los expertos aseguran que la existencia de esta coma puede deberse al énfasis o a la entonación que se le quiera dar a una parte de la oración. Sin embargo, recordemos que esa no es la función de las comas: no sirven para graficar respiraciones.

Por lo tanto, tampoco importa si el sujeto que tenemos es muy largo; sujeto y verbo no se separan. Así, la coma sobraría a continuación: «Todo trabajador que cumpla con lo asignado, podrá salir temprano» («que cumpla...» no es un inciso, sino parte integral del sujeto).

Este error también es común en construcciones o refranes en los que una palabra del sujeto se repite en el predicado. Van sin coma: «lo que pasó pasó», «el que no corre vuela», «lo hecho hecho está», etc.

Solo debemos ver la coma después del sujeto cuando el verbo está elidido: «Subsidios por desempleo, al alza». Asimismo, cuando existe un inciso: «La pandemia, que tanto nos ha complicado la vida, no da tregua» o «el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó…». El Diccionario panhispánico de dudas resalta otra excepción: cuando cerramos el sujeto con «etc.». Pone como ejemplo: «El novio, los parientes, los invitados, etc., esperaban a la novia». Si el «etc.» no estuviera, la coma sobraría.

