El uribismo versus el resto del mundo

“Uribe estará en su casa, con su familia. Sus amigos lo visitarán, harán listas, buscarán los votos”: María Alejandra Villamizar Foto: Archivo Particular

No hay plazo que no se cumpla, y el largo juicio que enfrentaba a Álvaro Uribe con la justicia un día tendría que acabar. El primer final de este largo libro de más de mil páginas da comienzo a un nuevo capítulo de la confrontación del uribismo contra el resto del mundo.

Ante los ojos de la ya conocida doctrina uribista, y ante la nueva victimización del prócer, caerá cualquiera que no se pliegue a ensalzar sus proezas, y a resaltar su superioridad. Será rendido bajo las más agudas descalificaciones quien no estampe su nombre en las listas de solidaridad, y quien no anuncie su participación en la revancha, cualquiera que sea,...