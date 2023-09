Se cambia la terna

Elaborar la terna para que la Corte Suprema de Justicia elija a un nuevo fiscal es un asunto de alta filigrana para todos los gobiernos y un momento determinante para el presidente de la República.

Existen muchas variables que deben calibrarse con la precisión de un relojero para que ese cargo recaiga en una persona que administre con tino el enorme poder que conlleva el ejercicio de investigar y acusar a ciudadanos ante la justicia. Por lo tanto, cada terna que se elabora en la Casa de Nariño tiene un objetivo crucial: no echarse encima a un enemigo.

El presidente Petro está en ese momento, calibrando si la terna que ya envió a la Corte el pasado 2 de agosto con los nombres de tres representativas juristas mujeres es la más conveniente para llegar al búnker durante los tres años que quedan de su mandato.

Por los días que el presidente envió ese listado había una marea alta en las costas palaciegas. Una fila de escándalos apeñuscaban investigaciones en la puerta del despacho presidencial: su jefa de gabinete, el entonces embajador en Venezuela, su hijo Nicolás, su exnuera, los casos de Odebrecht. El temerario fiscal Francisco Barbosa estaba desbordado de entusiasmo y en una frenética seguidilla de filtraciones ruidosas y estrambóticas entramos en la trillada confusión de realidad o ficción.

Entonces llegó la sorpresiva terna que traía implícito un mensaje de grandeza y autoflagelo de Petro: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón serían garantes de la independencia y romperían la tradición de los fiscales de bolsillo. El jefe de Estado era consciente de la complejidad del momento, porque surgió la tesis de que habría interesados en que no se eligiera fiscal en propiedad.

El mismo presidente así lo advirtió ese día, 2 de agosto: “En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad hoc para que no haya dudas respecto de la transparencia de estas”.

Pero el tiempo pasa y no solo nos vamos volviendo viejos, como dice la canción, sino que las aguas toman su curso. ¿Por qué sería Petro el primer presidente en no asegurar el contacto directo y efectivo con un fiscal “amigo”? ¿El impulso lo llevó a una decisión que podría actuar en su contra y sacrificar la carta de mayor valor en el póker del poder? ¿Fue un despiste coyuntural para torear a Barbosa, a quien, como a todos los fiscales, le interesa que su sucesor no hurgue demasiado en sus acciones? ¿Nos presentó una terna de ficción, pero habrá otra en realidad? Quizá todas las anteriores.

El presidente les habría reconocido, hace pocas semanas en Bucaramanga, a algunos de los magistrados que la terna se va a cambiar, así aún no lo diga en público. Eso comprobaría que Petro, con los nuevos vientos y Laura Sarabia de nuevo en casa, reflexionó y cambió uno, dos o todos los nombres de las ya ternadas.

Esto implicaría un nuevo momento de tensión entre quienes ya habían celebrado su “fiscalía” —como el abogado e intermediador uribista-petrista Héctor Carvajal, quien hasta tuvo un concurrido y representativo fiestón apresurado y ya había ofrecido todos los cargos de la entidad— o alguno de los juristas amigos o actuales colaboradores que asumiría la Fiscalía con esos ojos bondadosos, como los de Barbosa con Duque, que logran la magia de que no pasen las cosas que deben pasar y levantan la mano vengadora para atemorizar a los enemigos.

Las dudas se despejarán pronto.