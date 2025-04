Resume e infórmame rápido

Desde el pasado 29 de marzo, comenzaron a emitirse en Noticias Caracol las conversaciones que hemos sostenido con múltiples personas que aspiran a la presidencia en el 2026.

El nombre de esta serie de entrevistas es #YoMeCreoPresidente, un nombre deliberado que parafrasea una conversación cotidiana, no sólo en los círculos de la política, sino entre los ciudadanos que se enteran, día de por medio, de que alguien más, se quiere lanzar a la Presidencia. Aunque puede sonar burlesco si se lee como el señalamiento de una arrogancia implícita o como una descalificación, el enfoque cambia si la pregunta que lo motiva es ¿cómo surge en el recorrido de la vida una decisión como presentarse al cargo más representativo de un país?

Que a 14 meses de las elecciones, frente a una amplia audiencia de colombianos, personas como un excandidato reincidente, un político curtido, un empresario comprometido, un exgobernador, un exalcalde, un pastor o un profesor —cada uno con su trayectoria política, profesional y personal— digan abiertamente que quieren el poder, no deja de ser interesante. Por lo menos nos dice algo de la efervescencia del momento y de un cambio generacional y conductual de la política.

Postularse a la jefatura del Estado no debe ser cualquier cosa. Independientemente de que sea un cañazo o un bálsamo para el ego, o ambos; asumen inmediatamente una categoría especial que les obliga a responsabilizarse de sus palabras. La confianza de los ciudadanos no se otorga a cualquiera. No cualquiera debería poder gobernar. Sin embargo, la democracia sí permite que cualquiera pueda aspirar y que anime con sus ideas una conversación que se está dando, existe, y es una realidad.

Es muy pronto para saber qué camino tomará el debate presidencial. Pero es un hecho que en los corrillos, oficinas, salones y sedes políticas; casas y fincas, se está avanzando en las estrategias para eventuales campañas, coaliciones, arreglos y pactos.

Vías terciarias, distribución del ingreso, lucha contra la corrupción, crisis de la informalidad, estrategias de seguridad en las ciudades, lucha contra los grupos de crimen organizado, conectividad en todo el territorio, modernización industrial, intervención carcelaria, reformas a la justicia, incentivos para que los colombianos no se vayan del país, desarrollo social, descentralización, autonomía regional, manejo de la economía y de las relaciones internacionales. De todos estos temas se ha hablado en estas conversaciones. Y entre más se expongan en público los que “se creen presidentes”, como ciudadanos tendremos más elementos para decantar lo que viene después del gobierno de Gustavo Petro.

Serán más de 20 las voces de esta serie y debo aclarar que todos están invitados, pero muchos aún esperan, sobre todo los que sí se creen presidentes. La convocatoria sigue abierta.