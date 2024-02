Algo no cuadra en Venezuela

Hay muchas cosas difíciles de entender en Venezuela pero, sin duda, lo que ha pasado en el último tiempo es otro de los capítulos enredados en la complicada historia de nuestro vecino.

El gobierno de Maduro decidió aceptar una negociación tripartita en la que se sentaron con la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, representada por Gerardo Blyde, Jorge Rodríguez por el Gobierno y el Gobierno de Estados Unidos. El resultado fue el llamado Acuerdo de Barbados, donde se acordaron unas elecciones para este año.

María Corina Machado, paradójicamente, la política venezolana que desde hace 20 años ha estado en contra del diálogo con el Gobierno y de participar en cualquier proceso de negociación, hoy, en principio, sería la principal beneficiaria del Acuerdo de Barbados. En las elecciones de la oposición para escoger un candidato fue elegida con el 93 % de los votos, para enfrentarse a Maduro o su sucesor si llegara a darse una sucesión en el partido de gobierno.

Se suponía y era lógico pensar que, implícitamente porque no quedó redactado con claridad, habían llegado a un acuerdo en el que estaba incluida la decisión de habilitar a los candidatos que quisieran participar en las elecciones de este año. Y digo “se suponía” porque hubo dos concesiones muy importantes por parte de los Estados Unidos. Primero, levantaron algunas sanciones en petróleo y gas, y volvieron algunas compañías estadounidenses a Venezuela. Y, en segundo lugar, la libertad de Álex Saab. Sabemos que un grupo de presos fueron devueltos a Estados Unidos a cambio de Saab, pero era un tema de peso, se podría interpretar que la negociación abarcaba más concesiones por la entrega del colombiano. Saab llegó a Venezuela como un héroe nacional, el Gobierno le dio un importante cargo como promotor de las inversiones extranjeras, reemplazando ni más ni menos que al excanciller venezolano Félix Placencia, cercano a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Con la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar por 15 años, o confirmar que la candidata de la oposición María Corina Machado no puede competir en las elecciones del 2024, todo parece derrumbarse y estamos otra vez como hace dos años. Como excusa, Maduro dice que el Acuerdo de Barbados está en entredicho porque, como en varias ocasiones anteriores, detectaron planes para llevar a cabo un atentado contra él donde están involucrados estadounidenses y opositores, según dice el Gobierno.

Tiene que haber algo más que no conocemos. Es un hecho que la situación económica de Venezuela ha “mejorado” un poco en comparación con años anteriores, que la dolarización de facto ha permitido que las remesas ayuden a algunas familias y que con el apoyo de países amigos se sientan más fuertes internacionalmente. Pero, de cualquier forma, es imposible creer que los estadounidenses hubieran avanzado en liberar a Saab y levantar sanciones sin tener la seguridad de unas elecciones libres, con participación de la oposición con el candidato resultado de la consulta interna.

Ahora parece que retrocedimos dos años, cuando no había empezado la guerra en Ucrania: los Estados Unidos después de invertir tiempo, poner en juego su credibilidad y despertar ilusiones de un cambio, vuelven a mencionar las sanciones contra Venezuela: el 30 de enero anunciaron que la licencia que se debía renovar en abril del 2024 en el sector de hidrocarburos no se renovará. El gobierno de Maduro hábilmente aprovechó este tiempo bajo esas circunstancias y hoy se siente más preparado para dar una batalla con las duras palabras del canciller Jorge Rodríguez. De cualquier forma, hay algo que no cierra y que no sabemos. Veremos si María Corina ayuda y escoge un candidato para sucederla y lograr unas elecciones con esperanza.