Las amenazas de Trump

“Tristemente, nos quedamos con el título de la primera nación humillada por Trump”: María Ángela Holguín. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda / Anna Moneymaker

Desde hace meses hemos oído a Trump diciendo que devolverá a los inmigrantes “ilegales” a sus países. No es una posición de Trump únicamente: una gran mayoría de estadounidenses están felices con esta decisión del nuevo gobierno. Muchos votaron por él por esta razón, lo apoyan y celebran; en esto no nos equivoquemos.

La semana pasada empezó “la operación de deportación masiva más grande de la historia”; como la llamó el Gobierno de Estados Unidos. Hemos visto esta semana varios vuelos de indocumentados llegando a sus países de origen, quienes han sido arrestados en los últimos días. En promedio, 550 personas al día. El domingo pasado, llegaban a Colombia dos aviones con colombianos deportados. Seguimos sin entender por qué el presidente Petro decidió cambiar la decisión y no permitir que los aviones aterrizaran, generando la mayor crisis diplomática con el Gobierno de Estados Unidos que hayamos tenido en décadas.

El presidente no midió las consecuencias de no cumplir con el compromiso adquirido de recibir los aviones. Petro, por Twitter a las tres de la madrugada, Dios sabe en qué desvelo, dio la orden de no dejar aterrizar los aviones... y dio papaya. Pasaron pocas horas para que llegara la respuesta de Trump —de manera desproporcionada, sin duda, pero le servía de ejemplo al mundo de lo que es capaz de hacer—. Cerraron el consulado, cancelaron las visas de funcionarios del Gobierno y sus familias, y dijo que subiría los aranceles a 50 %, entre otras medidas. Colombia acabó convirtiéndose en el ejemplo del nuevo relacionamiento de Estados Unidos con el mundo. El que no le obedezca a Trump, o no le cumpla, le vienen duras represalias.

Tristemente, nos quedamos con el título de la primera nación humillada por Trump. ¿Qué será lo que no entendió Petro de los múltiples mensajes de Trump sobre cómo serán las relaciones de Estados Unidos con el mundo? El que todavía crea que es retórica que vaya entendiendo que a esta administración nada la frena y no hará concesiones de ninguna clase con ningún país. Con este episodio, Trump mostró que está dispuesto a cumplir sus amenazas y Colombia quedó como el ejemplo.

No recibir a los colombianos deportados es una decisión equivocada. Por un lado, Estados Unidos está en todo su derecho de devolver a los colombianos que no estén en una condición migratoria legal y, por el otro lado, no recibir a los connacionales no tiene explicación válida. Es justo protestar si no se les respetan los derechos humanos, pero como lo hizo Lula: una vez las personas fueran recibidas. Petro en unos días pasó de decir en sus mensajes que los recibiría con flores a cancelar la autorización del aterrizaje en pleno vuelo.

Que al presidente Petro no le guste visitar Estados Unidos es irrelevante. Lo relevante es la enorme importancia de la relación comercial, de defensa, económica y de cooperación con Estados Unidos, construida en décadas. Los intereses del país no se pueden poner en riesgo como lo hizo el presidente.

La respuesta agresiva de Trump a los inauditos mensajes de Petro nos mostró que el tono y las maneras en Estados Unidos cambiaron. Seguramente no nos gustan las amenazas, pero es lo que vamos a vivir en los próximos cuatro años y más vale que nos acostumbremos y lo manejemos sin poner en riesgo la estabilidad del país. Este episodio deja grandes cicatrices en la relación entre Colombia y Estados Unidos; este no es un episodio que pasó y las cosas siguen igual.

Mirando las redes sociales entre el domingo y el lunes, voces importantes del trumpismo no escondieron su alegría y triunfalismo ante lo que ven como una victoria más para su líder. Millones de seguidores mostraron su satisfacción por la primera demostración del poder y su triunfo en pocas horas. Esto es lo que la base esperaba de Trump y la tuvieron a menos a ocho días de empezar su gobierno, con un país de su región más cercana y un aliado de muchos años.