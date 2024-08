La explosión del crimen organizado en América Latina

La situación de inseguridad en América Latina es alarmante. Los carteles, antes dedicados solo al narcotráfico, hoy han expandido su “negocio” a la minería ilegal, a la trata de personas, a la extorsión, a los préstamos gota a gota, al microtráfico, etc. Sus actividades pasaron de estar concentradas en unos pocos países a hacer presencia en muchas ciudades. Se convirtieron en multinacionales del crimen con franquicias, filiales y asociados locales en toda América Latina.

La incapacidad y las limitaciones de los Estados para combatir el crimen organizado son una realidad, y la manera como estas organizaciones operan hoy en día a nivel regional, de manera sofisticada, es otra realidad. Si no se enfrentan estas estructuras de manera coordinada entre los países, no habrá posibilidad de combatirlas.

La semana pasada estuve en el Perú, y me explicaron que el narcotráfico hoy es la tercera fuente de violencia, siendo la primera la minería ilegal, y la segunda la trata de personas asociada a la migración ilegal. Sorprendentes los tentáculos de estas organizaciones.

Ecuador es un caso dramático. Ha vivido una violencia sin precedentes en los últimos años, el crimen organizado ha desafiado al Estado hasta el punto de que tuvo que apelar a un estado de excepción para tratar de contener la ola de violencia. En un año pasaron de tener una tasa, de cinco homicidios a 46, por cada 100 mil habitantes, una verdadera tragedia.

El Ecuador, consciente de que no puede dar solo esta batalla, de que solo unido a otros países logrará algún avance, se ha unido al BID para llevar a cabo una Cumbre de Seguridad en América Latina; se realizó el 19 de agosto pasado en la ciudad de Guayaquil, la más afectada por la violencia.

En esta reunión se propuso la creación de una Alianza para la Seguridad que permitirá coordinar la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos para prevenir, controlar y combatir el crimen organizado y lograr un intercambio de conocimiento entre países.

Son claves la coordinación de la estrategia y la consecución de recursos para dar asistencia técnica, con equipos sofisticados que puedan responder a la tecnología que usan hoy los carteles del crimen. También anunciaron la cooperación para cortar los flujos financieros de estas organizaciones, aspecto fundamental en este reto.

En esta reunión se mencionaron dos aspectos muy preocupantes. El primero, en palabras del presidente del BID, “la pandemia agravó la situación al aumentar el desempleo y cerrar escuelas, debilitando las redes de protección social para los jóvenes, quienes corren mayor riesgo de ser reclutados”.

El segundo se refiere al costo económico para los países en esta lucha, que se calcula en promedio de 3,5 % del PIB anual. Estos son recursos que nuestros países no utilizan para atender las múltiples necesidades sociales que tenemos.

Varios países de la región se sumaron a esta Alianza, pero en la lista no está México. El gobierno mexicano no asistió a la reunión de Ecuador, seguramente porque no tiene relaciones diplomáticas con el país anfitrión, pero no tener a México trabajando en la lucha contra la violencia y el crimen organizado sería un grave error.

Indudablemente hoy, en Latinoamérica, los carteles de México son los principales grupos criminales con influencia en toda la región, y por esta razón debe ser el socio principal en esta alianza por la seguridad.

El mayor fracaso de nuestra región ha sido la incapacidad para trabajar juntos, para afrontar los problemas de manera coordinada multiplicando los recursos y las experiencias de los países. Los problemas no son nunca de uno solo, no hay fronteras para los criminales, y lo que pasa hoy en un país, en escaso tiempo estará en el otro. En pocos años se destruyeron todas las organizaciones regionales que se habían construido, por diferencias ideológicas, por vanidades de los presidentes y por la falta de tolerancia frente al que piensa distinto. Hoy, muchos de los problemas los podríamos estar enfrentando juntos, con otros resultados. Esperemos que dejen atrás las mezquindades y trabajen en forma coordinada.