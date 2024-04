Venezuela: ¿Llegará el candidato opositor al 28 de julio?

La semana que pasó tuvimos un nuevo capítulo del proceso electoral venezolano.

El sector de la oposición que conforma la Plataforma Unitaria, de la cual su principal figura, Maria Corina Machado, fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia, eligió a Edmundo González como su candidato. Es algo positivo ya que la oposición tuvo varias semanas de diferencias frente a otros candidatos de la Plataforma Unitaria como Manuel Rosales, a quien Maria Corina le negó su apoyo y del cual sus mismos compañeros dijeron muchas cosas, incluso que era pagado por Maduro. Al final, Rosales mostró la voluntad de unidad y, ante la avalancha de críticas internas, retiró su candidatura.

Edmundo González es un exembajador de carrera diplomática, de 74 años. No tiene mucha figuración de primera plana en la oposición, pero sin duda tendrá una intención de voto importante tras el anuncio de su candidatura.

A pesar de este anuncio, todavía pueden pasar muchas cosas. Habrá que ver la reacción del gobierno frente al nombre de González. Le pueden bloquear la postulación o nuevas adhesiones con esos argumentos jurídicos que sacan de debajo de la manga en el Consejo Nacional Electoral, aunque al gobierno le puede parecer un candidato poco conocido y por lo tanto mejor contrincante y lo dejen que continúe en la contienda.

Solo en regímenes como el venezolano es que pueden darse estas situaciones, que sea el gobierno el que escoja los candidatos con los que quiere medirse. Así ha pasado en otras dictaduras en el mundo, que no salen sin garantías.

Un espectador de la situación podría pensar que no es claro por qué el gobierno estaría dispuesto a participar en un proceso electoral incierto sin garantías para su futuro ni tener clara una salida sin retaliaciones ni persecuciones, especialmente para Maduro, su entorno y los militares, por supuesto. Aunque en las encuestas afines al gobierno la intención de voto supera el 50 %, por primera vez en 20 años el dato apenas llega al 13 % en encuestas serias, como la de Meganálisis, así que habrá gente en el gobierno que piense que puede haber llegado el momento de salir. Es muy poco lo que el gobierno puede hacer para mejorar las condiciones de vida de un pueblo cansado y con la determinación de cambiar la situación.

No saldrán sin las garantías suficientes, y habrá que ver si en el diálogo con los americanos este tema ya fue abordado con la misma oposición o lo será para estos meses que vienen antes de la elección.

La semana anterior, los presidentes Lula y Petro plantearon algo que podría llegar a ser un camino para esa transición de llegar a darse: un plebiscito por la democracia en Venezuela, para que se respete la vida del perdedor, y se respeten los derechos políticos, según dijo Petro se lo había planteado a Maduro y a la oposición. Ojalá esto avance.

Los caminos están confusos, sin duda, y más aún cuando no hay confirmación de la participación de la Unión Europea como observador de las elecciones. Esta fue con el Centro Carter, la entidad que el gobierno aceptó como observador en el acuerdo de Barbados. Importante que la Unión Europea se pronuncie sobre su participación, porque, de no ser así, difícil que se den unas elecciones creíbles sin una observación confiable. En esta ocasión, que no se vivía desde hace 20 años, la Unión Europea puede ayudar a recuperar la democracia en Venezuela.