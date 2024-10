¿Lo “aesthetic” es bello?

Como alguien que trabaja desde el arte y lo visual, hace unos cuantos años vengo masticando algo que apela a las nuevas generaciones (en especial, la Z) y es el término aesthetic, en una definición que claramente no es la de Grecia, la que estudia la esencia y percepción de la belleza, que es una rama de la filosofía que analiza y profundiza sobre los juicios de valor estético. En Grecia, aisthetikos se relacionaba con la armonía visual, pero hoy ¿qué es armonía? El mundo está cargado de tantos referentes visuales que es complejo entender hacia dónde va este término en manos de los jóvenes. Sin embargo, es muy bello ver cómo las definiciones de las cosas se van configurando con el tiempo. El lenguaje se adapta a las nuevas formas de pensar y existir.

Mi análisis me ha llevado a pensar que la nueva forma de ser aesthetic está relacionada con la propagación de filtros en las aplicaciones. Al instante, te ves perfectamente maquillada y, mejor aún, pareces un vampiro, una mujer medieval, un personaje de manga o, por supuesto, una Kardashian. Cuando puedes ser cualquier cosa en un instante, el proceso de asimilación de una estética se mezcla. Ahora los nuevos mestizajes se componen de lo gótico, lo minimalista, lo vintage… En resumen, es una nueva forma de verse bien. Los jóvenes, que siempre han estado en busca de una autenticidad e identidad propia, ahora son aesthetic como una manera de unir modos de belleza de tiempos diversos.

Al investigar un poco sobre este fenómeno, leo que implica coherencia, cosa que me sorprendió: la primera vez que lo escuché fue gracias a un video viral de TikTok, hecho en la exposición de Mapa Teatro que se organizó en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que decía que retratarse en la muestra era aesthetic, así que le pregunté a cuanto joven apareció, pero todos me respondieron cosas distintas. Confunde y reinarás, pensé. Hoy la visualidad es todo y es nada. Es efímera, pasajera, pero desde lo que no permanece, también se puede crear una individualidad. Me define mi tablero de preferencias en Pinterest, y poco a poco voy construyendo mi propia coherencia. La producción de cada autenticidad tiene tantos referentes que termina por ser bastante única.

No es la belleza que yo aprendí a apreciar, pero, al final, somos producto de una definición de belleza impuesta culturalmente. Cuando yo era adolescente, por un lado, se mantuvieron los códigos de Grecia, una belleza heredada de Europa, del Renacimiento: no había nada más bello que la Venus de Botticelli. Luego me asaltó la hiperestética de reinas y supermodelos en unos años 90 excesivos (y bastante decadentes), resultado de una escalada de consumo, momento en que la belleza se cargó de plástico. Y no entro a profundizar en las maneras en las que miles de movimientos contraculturales reaccionaron en contra de lo normativo, que fue lo que más me gustó de crecer en el cambió de siglo, pero enuncio esto porque tal vez es lo más interesante: cuando pensé en lo aesthetic me imaginé otra subcultura, pero me di cuenta de que no lo era, sino que podía tratarse de una cultura que se alimentaba de todas y que, a la larga, le permitía al individuo crear su propia individualidad (así esta cambie de una semana a otra).

En el mes de los disfraces, pensando que la moda también puede ser un disfraz para jugar con la existencia propia, reivindico el derecho a la diversión, y con esta tendencia que tomó fuerza en 2023, hoy puedo jugar con estilos como abuela vintage, como académica oscura, con lujos sutiles (old money), el shabby chic o con una falda de hada. La belleza de hoy está en la curiosidad que une el pasado con un futuro animado por la fantasía y la ficción.