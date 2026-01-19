¿El que diga Trump?

“Colombia no será la excepción. Trump meterá cuchara para defender al candidato más alineado con sus planes”: María Teresa Ronderos.
Foto: EFE - SHAWN THEW
En 2018 elegimos al que dijo Uribe, y en 2022 casi. En 2026 va a ser distinto: el presidente Trump ya intervino en tres países empujando a ciudadanos —amedrentados o esperanzados— a respaldar a sus fichas.
En Honduras, en un proceso electoral de por sí lleno de desinformación,
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación