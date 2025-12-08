El saldo en rojo de las tecnológicas

“Entre más extremas sean las ideas de los aspirantes, más seguidores y dólares cosechan”: María Teresa Ronderos Foto: EFE - Ailen Díaz

Hay unos actores invisibles que mueven los hilos de esta campaña presidencial. Nadie los ve, pero están a la vista de todos. Laboran las 24 horas del día, pero no se sabe qué hacen porque el suyo es un idioma de garabatos que pocos entienden. El lucro es su meta y su modelo de negocio es el escándalo. Entre más extremas sean las ideas de los aspirantes, más seguidores y dólares cosechan. Los candidatos que saben y explican con sensatez, en cambio, se esfuman en su entorno.

Hablo, por supuesto, de las plataformas digitales que manejan las redes sociales: TikTok, de la china ByteDance que cosechó ingresos por US $155 mil millones en 2024, una cifra mayor que el PIB de Ecuador; Meta (dueña de Facebook, Whatsapp e Instagram), cuyos resultados llegaron a los US $164 mil millones el año pasado, una cifra equivalente a casi la mitad del PIB colombiano; Alphabet (dueña de Google y de YouTube) que obtuvo ingresos que duplicaron los del gobierno nacional. Por último, está X (antes Twitter) del tristemente célebre Elon Musk, desprestigiada y en picada en Estados Unidos, vendió apenas unos US $2.500 millones.

Con poder infinito, estas multinacionales intermedian prácticamente toda la comunicación humana, capturan el grueso de la publicidad y, como dice el mismo Google en sus estados financieros, “organizan la información del mundo”.

Sus algoritmos (nada transparentes) son adictos al fanatismo porque este atrae más. Ejércitos de trabajadores tienen como tarea eliminar de estas redes la pornografía, el discurso de odio o la incitación a la violencia. Son los aseadores de las alcantarillas digitales, con frecuencia traumatizados, mal pagos, sin apoyo psicológico, aunque limpien lo peor de la humanidad, como lo han documentado ya varios medios.

Ese gasto en moderación de la redes sociales es mínimo frente a lo que se necesitaría. Y funciona especialmente mal en los países menos ricos. En Europa los obligaron a ser más transparentes y, en Brasil, la Corte Suprema suspendió temporalmente a X por su papel nefasto en el intento de golpe de Estado que tiene hoy al expresidente Bolsonaro preso.

X, por ejemplo, donde se puede pasar por quien sea y decir barbaridades mientras se pague, es un pozo de aguas turbias, de discusiones fabricadas y alimentadas por propagandistas. Allí se zambulle nuestro presidente cada rato y, con él, la mayoría de los candidatos y periodistas.

Quizás por eso esta campaña está tan pobre de ideas, reducida a la opción binaria de ser petrista o anti. Deberíamos estar pensando el país con P mayúscula: cómo atajamos las mafias que se expanden, cómo convencer a los grandes ricos de que paguen impuestos, por qué no somos capaces de hacer carreteras, ni de bajar la pobreza más rápido, ni logramos darles a muchísimos niños el chance de desarrollar su talento.

Nadie discute que el entorno digital es maravilloso, nos facilita la vida y nos abre el mundo, pero, en materia de democracia, su saldo es rojo profundo. Y muy pocos países tienen la elasticidad de bolsillos y la claridad política para meter en cintura a estas gigantes tecnológicas. En una investigación del CLIP y Agencia Pública, pudimos contar, sobre todo en América Latina, 1.414 lobistas que actúan en nombre de estas empresas que, arropadas con las banderas de libertad y progreso, no se dejan regular, ni siquiera para jugar bajo las reglas de la democracia.

¿Podremos evitar el destino de nuestros vecinos americanos que han ido caminando, uno tras otro, al patíbulo de gobernantes extremos de corte dictatorial, expertos en provocación y por ello mismo premiados por los algoritmos de TikTok, YouTube o Instagram?