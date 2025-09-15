El vuelo de las mentiras en la era digital

“Bolsonaro y sus secuaces salieron a mentir descaradamente para orquestar el golpe”: María Teresa Ronderos Foto: EFE - Andre Borges

Si hay algo que ha demostrado el daño que hace la desinformación a la democracia fue lo que sucedió en Brasil. La semana que pasó, Jair Bolsonaro, expresidente del enorme país, fue condenado a 24 años de prisión más tres de detención por los delitos de intento de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, liderar una organización criminal, daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

Según cuatro de cinco jueces del Tribunal Supremo, y basándose en múltiples testimonios de sus propios co-conspiradores o de los que se resistieron al golpe, las mentiras que empujaron algunos de sus estrategas y seguidores por las redes sociales, alegando fraude en las elecciones de 2022, fueron clave en darle sustento popular a la intentona de enero de 2023.

Miles de seguidores de Bolsonaro salieron a protestar, convencidos de veras de que les habían robado las elecciones. Intentaron tomarse el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Dañaron los edificios públicos, destrozando puertas y ventanas. Otros bolsonaristas acamparon frente al cuartel general del Ejército clamando una intervención militar para devolver la Presidencia a su líder.

¿De dónde salió esa convicción furibunda de los manifestantes? De las redes sociales.

¿Por qué Bolsonaro y sus cómplices estaban confiados de que el pueblo los apoyaría? Porque desde antes de la elección ya habían alegado que habría fraude y no sería difícil que les creyeran ahora. Así que sus estrategas, incluido el consultor argentino de la extrema derecha en el Cono Sur, Fernando Cerimedo, salieron en redes con videos y posteos, pretendiendo ser muy científicos, a poner en duda los resultados. Alegaban que algunas urnas para contabilizar el voto electrónico habían sido manipuladas, para luego sostener que, gracias a ese fraude, había ganado Luiz Inácio Lula da Silva las elecciones.

Ahora sabemos que a Bolsonaro se le advirtió que esos informes no eran verdaderos ni confiables y que, sin embargo, él insistió en repetir el mantra de que le habían hecho trampa. Imitaba a todas luces a su ídolo, Donald Trump, cuyos seguidores habían alegado lo mismo en Washington dos años antes, cuando éste había perdido los comicios.

Por el testimonio del entonces comandante de la Fuerza Aérea, Carlos de Almeida Baptista Júnior, los brasileños se enteraron de que él mismo le había informado al presidente que no había evidencia de fallas en las urnas; que todas las fuerzas armadas rechazaron esa tesis presentada por algunos al primer mandatario; que el informe del Instituto Voto Legal sobre el que se basaba, no servía. “Le dije: presidente, este informe está muy mal redactado. Contiene errores en la identificación de las urnas”, declaró el excomandante Baptista en el curso de la investigación, según reportó UOL. Él y otros militares también declararon que le habían advertido al presidente que no lo apoyarían para que se quedara en el poder.

Aún así, Bolsonaro y sus secuaces salieron a mentir descaradamente para orquestar el golpe. El plan incluía, de ser necesario, el asesinato del propio Lula y del presidente del Tribunal, Alexandre de Moraes. Esta vez se salvó la democracia. No se sabe por cuánto tiempo más. Hoy muchos bolsonaristas, presos de las burbujas de la desinformación de las redes, juran que todo es una injusticia contra su querido líder.

Ahora que se vienen unas elecciones presidenciales en Colombia, en donde todos los políticos y sus asesores han aprendido muchísimo sobre cómo manipular en redes sociales, el riesgo es alto. Ya alzan vuelo mentiras poderosas de los extremos, y podemos terminar subiendo al poder no al mejor gobernante, sino al que mejor mienta.