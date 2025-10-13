¿La consulta del Pacto para qué?

“Lo único que quiere hacer el oficialismo es inflar su fuerza”: María Teresa Ronderos Foto: Archivo Particular

Después de bastante ruido, fue aprobada la consulta popular para escoger el candidato del Pacto Histórico. Se supone que uno de los tres competidores –Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero– representará a esa alianza política de izquierda en las elecciones de mayo próximo a la Presidencia de Colombia. Será el heredero de Petro.

Realmente no. Como suele suceder en Colombia, lo formal está lejos de lo real.

De los tres, Iván Cepeda, es el único con destacada trayectoria de izquierda y con logros suficientes para ser presidenciable. Ha sido líder del movimiento de víctimas y senador juicioso que pasó a la historia porque, al defenderse de ataques sin sustento del expresidente Uribe, terminó poniendo en el banquillo de los condenados a su acusador.

Carolina Corcho fue ministra de Salud del actual gobierno por ocho meses. Duró poco porque quiso desmontar el sistema de salud a punta de gritos, sin propuestas claras de cómo crearía la institucionalidad pública compleja que se iba a requerir para reemplazar a las EPS privadas. No es contendora auténtica. Menos aún, cuando el peor desempeño del gobierno ha sido en salud, precisamente porque se casó con las teorías de la exministra. Está ahí quizás para subrayar la terca insistencia de Petro en destruir el sistema de salud.

El tercero, Quintero, es un colado en el Pacto porque no tiene un ápice de izquierdista. Esa categoría cada vez dice menos y se presta demasiado para la demagogia. No obstante, en teoría al menos, alguien de izquierda suele creer en una mayor intervención y regulación del Estado en una sociedad; en una defensa más intensa de los derechos individuales, frente a razones que justifican debilitarlos como la “seguridad” o la “decencia”. Un tipo de izquierda busca que el Estado expanda su acción, vigile con ahínco al sector privado, cobre más impuestos, proteja los derechos de las minorías y canalice mayores recursos hacia los más pobres.

Pues bien, Quintero no hizo nada de eso mientras fue alcalde de Medellín. Invirtió más en labia que en recursos para las comunas más pobres; casi lo mismo que su antecesor Fico, que es de derecha, según lo documentó ese maravilloso medio local que es El Armadillo. Les quitó funciones al Estado y a la sociedad civil en varios programas urbanos como Buen Comienzo, la manutención de zonas verdes, el Inder, entre otros, para adjudicarlos a empresas privadas, algunas con relaciones con políticos. Además de las 43 investigaciones y sanciones a sus funcionarios por delitos cometidos con estos contratos, el mismo Quintero ha sido acusado por la Fiscalía de haber beneficiado presuntamente a los dueños de un lote llamado Aguas Vivas que Medellín buscaba comprar.

Vorágine también documentó cómo, bajo Quintero, Buen Comienzo, programa muy valorado por la población más vulnerable de Medellín que presta atención integral a la primera infancia, desmejoró tremendamente, al punto de poner en riesgo a los niños.

Quintero vive diciendo que las múltiples denuncias, quejas, investigaciones son conspiraciones para atajar su gran proyecto social. No le gusta que le demuestren que no está comprometido con lo social, ni es de izquierda.

¿Por qué lo incluyeron en la baraja de esta consulta para escogerle heredero a Petro? Pura táctica electorera. Quintero –carismático y asiduo tiktoquero, que miente mirando a la cámara sin pestañear— pone votos, y esperan que haga aparecer al Pacto Histórico como popular. Y como de esa consulta puede que en realidad no salga el candidato de Petro, pues tiene una “segunda vuelta” con el Frente Amplio de Roy Barreras, Camilo Romero y otros, entonces lo único que quiere hacer el oficialismo es inflar su fuerza.